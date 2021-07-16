СМИ: пропавший самолёт Ан-28 обнаружили в Томской области

Пассажирский самолёт АН-28, который 16 июля пропал с радаров в Томской области, обнаружен, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что экипаж и пассажиры не пострадали.

В ГУ МЧС по Томской области рассказали, что у самолета АН-28 авиакомпании ООО «Сила», который следовал по маршруту «г. Кедровый - г. Томск», сработал аварийный маяк. На борту находилось 19 человек, в том числе двое несовершеннолетних и четыре члена экипажа.

Ранее на Камчатке в районе посёлка Палана потерпел крушение самолёт Ан-26, сообщает RT. Погибли 28 человек.