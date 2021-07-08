Пропавший на Ямале найден
8 июля 202115:29
Пропавший на Ямале легкомоторный самолет обнаружен, рядом с ним находится один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. В ведомстве сообщили, что оба члена экипажа живы.
Ранее сообщалось, что частный самолет в ЯНАО пропал с радаров. Он вылетел в 10:00 мск из села Толька.
Для поиска воздушного судна из Нижневартовска отправился самолет АН-26 со спасателями. На месте происшествия они увидели дымящийся пропавший борт, около него человек подавал сигналы рукой.
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8 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru