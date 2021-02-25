СМИ: Прокуратура Киева отменила блокировку портала РБК и ещё 425 сайтов
Киевская городская прокуратура закрыла уголовное дело, по которому на Украине были заблокированы 426 сайтов, в том числе РБК. Об этом изданию "Украинская правда" рассказала пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец.
По её словам, прокуратурой было инициировано служебное расследование действий районной полиции. Максимец отметила, что прокурор не знал ни о судебном заседании, ни о принятом решении.
Ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко объяснил, что решение суда было обусловлено иском гражданина, который требовал заблокировать в интернете порочащую его информацию.
Следственный отдел Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве потребовал заблокировать 426 сайтов, в том числе РБК, «Аргументы недели», LiveJournal, сервис GitHub, портал «Банки.ру» и другие.
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