СМИ: Прокуратура Киева отменила блокировку портала РБК и ещё 425 сайтов

Киевская городская прокуратура закрыла уголовное дело, по которому на Украине были заблокированы 426 сайтов, в том числе РБК. Об этом изданию "Украинская правда" рассказала пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец.

По её словам, прокуратурой было инициировано служебное расследование действий районной полиции. Максимец отметила, что прокурор не знал ни о судебном заседании, ни о принятом решении.

Ранее замглавы МВД Украины Антон Геращенко объяснил, что решение суда было обусловлено иском гражданина, который требовал заблокировать в интернете порочащую его информацию.

Следственный отдел Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве потребовал заблокировать 426 сайтов, в том числе РБК, «Аргументы недели», LiveJournal, сервис GitHub, портал «Банки.ру» и другие.

