СМИ: Присяжные признали бросившего гранату сержанта виновным в гибели семи сослуживцев

Присяжные Второго Западного окружного военного суда признали сержанта Дмитрия Лобовикова, бросившего гранату в спальню военнослужащих, виновным в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, причинении вреда здоровью легкой и средней степени тяжести, умышленном уничтожении и повреждении имущества, незаконном хранении взрывчатки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным следствия, в январе прошлого года Лобовиков, будучи командиром взвода в выведенной на пополнение в Белгородскую область воинской части, решил отчитать подчиненных после проверки караулов. Сержант достал гранату РГД-5, выдернул кольцо из нее и предложил одному из солдат вставить его на место. Военный заявил, что не знает, как сделать это, Лобовиков бросил гранату в спальное помещение, где отдыхали солдаты другого взвода. В результате сдетонировали баллоны с газом, находившиеся в комнате, погибли семь человек, еще десять пострадали. Правоохранители установили, что сержант в момент ЧП был пьян.

Защита Лобовикова утверждала, что преступление было непреднамеренным: сержант якобы нашел гранату в коридоре, где до этого произошла стычка между солдатами. Командир увидел еле державшееся кольцо РГД-5, решил вынести боеприпас на улицу, но потерял сознание в коридоре из-за сочетания алкоголя и принимаемых военным седативных препаратов. При этом граната выпала, закатилась в помещение с солдатами и взорвалась.

Присяжные признали сержанта виновным во всех инкриминируемых преступлениях, ему может грозить пожизненное заключение.

«Обсуждение последствий вердикта, на котором гособвинители должны будут запросить для Дмитрия Лобовикова наказание, состоится 21 мая», — отмечается в материале.

