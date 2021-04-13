СМИ: Причиной пожара на Невской мануфактуре мог стать поджог
Причиной пожара в здании бизнес-центра «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, стал умышленный поджог, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что поджог мог быть устроен в той части здания, где находилось производство резиновых лодок. По его словам, не исключаются и другие версии, в том числе короткое замыкание.
Крупный пожар в историческом здании фабрики «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге произошёл 12 апреля, передаёт RT.
В пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что в рамках уголовного дела по факту гибели сотрудника МЧС, были задержаны гендиректор АО «Невская мануфактура» и его заместитель.
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