СМИ: Причиной пожара на Невской мануфактуре мог стать поджог

Причиной пожара в здании бизнес-центра «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, стал умышленный поджог, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что поджог мог быть устроен в той части здания, где находилось производство резиновых лодок. По его словам, не исключаются и другие версии, в том числе короткое замыкание.

Крупный пожар в историческом здании фабрики «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге произошёл 12 апреля, передаёт RT.

В пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что в рамках уголовного дела по факту гибели сотрудника МЧС, были задержаны гендиректор АО «Невская мануфактура» и его заместитель.