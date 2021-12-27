СМИ: При падении вертолета в Удмуртии никто не погиб

Экипаж вертолета Ми-2, потерпевшего в понедельник катастрофу в Удмуртии, жив, пилоты вышли на связь, сообщает «Интерфакс».

По данным источника агентства, на борту вертолета были два человека, они выжили, но получили травмы.

Как отмечают в республиканском МЧС, пилоты выходят на связь. Сейчас ведутся поисково-спасательные работы, в которых задействованы 60 человек, беспилотники и другая техника.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2, вылетевший из Ижевска для облета нефтепровода, совершил жесткую посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. При этом командир экипажа успел сообщить о нештатной ситуации на борту, после чего связь с вертолетом пропала.

