СМИ: При крушении самолета ВВС Нигерии погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли в результате крушения самолета ВВС Нигерии у аэропорта города Кадуна в одноименном штате. Об этом сообщает газета The Punch, ссылаясь на представителя армии.

Отмечается, что в аварии погибли начальник штаба сухопутных сил Ибрагим Аттаиру и еще десять офицеров, в том числе экипаж воздушного судна.

Причины крушения устанавливаются.

