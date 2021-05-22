СМИ: При крушении самолета ВВС Нигерии погибли 11 человек
22 мая 202105:10
Одиннадцать человек погибли в результате крушения самолета ВВС Нигерии у аэропорта города Кадуна в одноименном штате. Об этом сообщает газета The Punch, ссылаясь на представителя армии.
Отмечается, что в аварии погибли начальник штаба сухопутных сил Ибрагим Аттаиру и еще десять офицеров, в том числе экипаж воздушного судна.
Причины крушения устанавливаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru