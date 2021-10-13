СМИ: Президента Чехии госпитализировали с печеночной энцефалопатией
Президент Чехии Милош Земан, госпитализированный в Праге, имеет диагноз печеночная энцефалопатия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Denik N.
Издание ссылается на три источники из окружения президента, из медицинской отрасли и госадминистрации. Как отмечает издание, эта болезнь негативно влияет на работу головного мозга, что существенно ограничивает его возможности по выполнению своих обязанностей лидера страны.
В настоящее время 77-летний президент находится в отделении интенсивной терапии.
О болезни президента Чехии стало известно 8 октября. Недавно он стал пользоваться инвалидым креслом из-за невропатии ног. Врачи также отмечают у него слабый слух и пониженное артериальное давление.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru