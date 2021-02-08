СМИ: Пресс-секретаря Навального Ярмыш обвинили в нарушении санитарных норм на митинге

Адвокат Вероника Полякова рассказала, что пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш предъявлено обвинение по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованной акции, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская заявила, что следователь направил в суд ходатайство об избрании в отношении Ярмыш меры пресечения в виде домашнего ареста до 23 марта.

После несанкционированных акций 23 января в Москве было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил», сообщает Газета.ру. По данным правоохранителей, в незаконном митинге приняли участие 19 человек с COVID-19, которые нарушили предписанный им карантин и обязательную самоизоляцию, тем самым «создав угрозу массового заболевания».

По данной статье под домашний арест уже были отправлены брат Навального Олег, его соратники Любовь Соболь и Олег Степанов, а также участница Pussy Riot Мария Алехина и глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева.

Акции протеста прошли в России после ареста оппозиционера Алексея Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля, после того, как суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам реального заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

