СМИ: Пресс-конференция Путина подверглась «беспрецедентной» кибератаке
Большая итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина подверглась «беспрецедентной» кибернетической атаке. Речь идёт о всех онлайн-трансляциях на ресурсах в интернете. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на telegram-каналы.
Отмечается, что дизлайки и негативные комментарии массово оставляют пользователи из соседних государств. Целенаправленно для этой задачи созданы новые аккаунты с названиями, вызывающими подозрения, передает Ura.ru.
Владимир Путин в 15 раз проводит годовую пресс-конференцию, на которую аккредитовано около 1,9 тысяч представителей СМИ. Трансляция началась в полдень по московскому времени.
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