СМИ: Пожарный погиб в Петербурге при тушении пожара в здании Невской мануфактуры
Один пожарный погиб и двое пострадали при тушении возгорания в здании бизнес-центра "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства рассказал, что огонь охватил площадь в четыре тысячи квадратных метров, горят четыре из шести этажей, произошло обрушение кровли и межкомнатных перекрытий.
По данным источника, к тушению пожара привлечены 26 единиц техники и 112 человек, борьбу с огнём осложняет сильный ветер, спецслужбы намерены использовать вертолёт.
Ранее в Электростали Московской области сгорел мебельный склад, сообщает Ura.ru. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.
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