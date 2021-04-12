СМИ: Пожарный погиб в Петербурге при тушении пожара в здании Невской мануфактуры

Один пожарный погиб и двое пострадали при тушении возгорания в здании бизнес-центра "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства рассказал, что огонь охватил площадь в четыре тысячи квадратных метров, горят четыре из шести этажей, произошло обрушение кровли и межкомнатных перекрытий.

По данным источника, к тушению пожара привлечены 26 единиц техники и 112 человек, борьбу с огнём осложняет сильный ветер, спецслужбы намерены использовать вертолёт.

Ранее в Электростали Московской области сгорел мебельный склад, сообщает Ura.ru. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.



