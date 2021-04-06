СМИ: Пострадавшая в аварии с Эдвардом Билом женщина вышла из комы
Жительница Москвы Мария Артёмова, которая пострадала в аварии с блогером Эдвардом Билом, вышла из комы, сообщает телеканал «360».
Супруг пострадавшей Константин рассказал телеканалу, что «положительная динамика есть», однако пока его к жене не пускают.
«Нельзя сказать, что всё хорошо и она завтра уже пойдёт на работу, но всё идет получше. Из комы она вышла», - отметил муж Артёмовой.
ДТП с участием пранкера Эдварда Била произошло в Москве 1 апреля. Блогер, управляя автомобилем Audi, на огромной скорости вылетел на встречную полосу и врезался в Volkswagen, за рулём которого сидела Артёмова. Тверской суд Москвы назначил Билу меру пресечения в виде запрета определённых действий.
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