СМИ: Получившая огнестрельные ранения на юго-западе Москвы девушка умерла

Девушка, получившая огнестрельные выстрелы от неизвестного на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы, умерла в больнице. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что в полицию поступила информация о стрельбе на Профсоюзной улице в ночь с 23 на 24 декабря. По данным правоохранительных органов, неизвестный мужчина выстрелил в девушку 1990 года рождения из пистолета Макарова.

Следственные органы возбудили уголовное дело. Отмечается, что мужчина выслеживал девушку в течение месяца и напал на нее с пистолетом, пока она стояла у подъезда своего дома с подругами.





