Последний пострадавший при стрельбе в университете выписан из больницы Перми

Последний пострадавший при нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет выписан из клиники. На лечении остается стрелявший студент, раненый полицейским при задержании.

Ещё шестеро пострадавших продолжают лечение в федеральных больницах Москвы, один из них – в тяжёлом состоянии, информирует краевое министерство здравоохранения.

Бойню в пермском госуниверситете 20 сентября утроил студент-первокурсник Тимур Бекмансуров. Он проник в учебное заведение с охотничьим ружьем, заряженным картечью, и открыл огонь. От его рук погибли шесть человек, более 40 получили огнестрельные ранения, некоторые также пострадали, выпрыгивая из окон.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Смирнов
ТЕГИ:СтрельбаПермьПострадавшие
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