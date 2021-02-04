СМИ: Полицейские в Санкт-Петербурге съели переданную задержанным еду

Журналист радиостанции «Эхо Москвы» Арсений Веснин рассказал в своём Телеграм-канале, что сотрудники полиции Санкт-Петербурга съели часть еды из «Макдональдса», которую волонтеры передали для задержанных на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального.

По словам Веснина, инцидент произошёл в отделе полиции № 33, а рассказали о нём в чата, где общаются люди, которых судили сегодня в Московском районном суде. В частности, задержанные заявили, что к ним в камеру дошло только та еда, которую полицейские не доели сами.

Несанкционированные акции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального, прошли по всей России после его ареста - 23 и 31 января , а также после суда - 2 февраля.

