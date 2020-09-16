СМИ: Националист Марцинкевич по прозвищу «Тесак» покончил с собой в СИЗО

Российский националист Максим Марцинкевич, также известный по прозвищу «Тесак», покончил с собой. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

В публикации говорится, что тело Марцинкевича нашли в СИЗО №3 в Челябинске. Там он находился в одиночной камере, дожидаясь пересылки в Москву. В «одиночку» его перевели незадолго до смерти, утверждает Mash.

По данным Baza, Марцинкевич оставил предсмертную записку, в которой якобы написал, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО, и просил передать личный дневник своей гражданской супруге.

Марцинкевич в своё время стал известен как борец с педофилами. Он фигурант четырёх уголовных дел. Первое на него завели в 2007 году по статье 282 о возбуждении ненависти и вражды. Второй срок он получил по той же статье после постановочного видео с «казнью» наркоторговца. Затем был ещё раз осуждён по 282-й статье.

В 2017 году Марцинкевича обвинили в разбое и хулиганстве после серии нападений, закончившихся смертью одной их жертв. Активист получил 10 лет колонии строгого режима.

