СМИ подсчитали размер ущерба от блокировки Суэцкого канала

Агентство Bloomberg сообщило о ежедневных потерях от перекрытия Суэцкого канала, где на мель сель 400-метровый контейнеровоз.

Подсчитав среднюю стоимость грузов, которые ежедневно перевозили через канал, в агентстве пришли к выводу, что размер ущерба составляет около 9,6 миллиарда долларов в день.

Инцидент произошёл 23 марта. Контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Нидерланды, сел на мель в Суэцком канале и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей - по данным Bloomberg продолжить движение не могут до 185 судов.