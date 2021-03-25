СМИ подсчитали размер ущерба от блокировки Суэцкого канала
Агентство Bloomberg сообщило о ежедневных потерях от перекрытия Суэцкого канала, где на мель сель 400-метровый контейнеровоз.
Подсчитав среднюю стоимость грузов, которые ежедневно перевозили через канал, в агентстве пришли к выводу, что размер ущерба составляет около 9,6 миллиарда долларов в день.
Инцидент произошёл 23 марта. Контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Нидерланды, сел на мель в Суэцком канале и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей - по данным Bloomberg продолжить движение не могут до 185 судов.
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