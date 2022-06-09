СМИ: Подозрительный предмет у метро «Парк Победы» оказался муляжом гранаты
Похожий на гранату предмет, найденный в Москве у метро «Парк Победы», не представляет опасности, сообщает РИА Новости.
По словам источника агентства, после осмотра саперами подозрительного предмета выяснилось, что это «пиротехнический патрон большого размера».
Между тем, по данным ТАСС, этот предмет оказался муляжом гранаты.
Telegram-канал Mash утверждает, что это «пластиковая учебно-имитационная граната — аналог модели Ф-1».
Ранее сообщалось, что на Поклонной горе у «Парка Победы» обнаружили подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. Станцию метро оцепили, находку обследовал робот-сапер.
По данным Дептранса Москвы, сейчас станция «Парк Победы» работает в штатном режиме. Безопасности пассажиров ничего не угрожает.
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