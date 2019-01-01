СМИ: Под Ростовом в автокатастрофе погиб приближенный Кадырова

В Ростовской области в результате ДТП погиб глава ОМВД России по Шалинскому району Чечни Тамерлан Мусаев. Как отмечает Ura.ru, майор полиции считался приближенным к главе республики Рамзану Кадырову человеком.

По данным издания, Мусаев разбился на одной из трасс в Ростовской области, не справившись с управлением. Скорее всего, его похоронят в родовом селении Майртуп.

При этом в пресс-службах управлений МВД по Ростовской области и Чечни факт гибели Мусаева не подтвердили.

