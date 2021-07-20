СМИ: По президентскому дворцу в Афганистане нанесли ракетный удар
20 июля 202107:12
Несколько ракет выпустили по дворцу президента в Афганистане во время молитвы в честь Курбан-байрама, сообщил телеканал Tolo News.
Ракеты упали рядом с дворцом, пишут «Известия». Телеканал 1TV сообщил, что в центре Кабула были слышны три взрыва.
О происшествии сообщает и агентство Синьхуа со ссылкой на официального представителя властей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru