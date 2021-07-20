СМИ: По президентскому дворцу в Афганистане нанесли ракетный удар

Несколько ракет выпустили по дворцу президента в Афганистане во время молитвы в честь Курбан-байрама, сообщил телеканал Tolo News.

Ракеты упали рядом с дворцом, пишут «Известия». Телеканал 1TV сообщил, что в центре Кабула были слышны три взрыва.

О происшествии сообщает и агентство Синьхуа со ссылкой на официального представителя властей.

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ТЕГИ:РакетыАфганистанКабул
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