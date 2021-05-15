СМИ: По меньшей мере 14 человек погибли в ДТП в Ираке
Не менее 14 человек погибли в крупном ДТП в Ираке, сообщает телеканал As Sumariyah.
По данным СМИ, авария произошла на скоростной трассе в провинции Эль-Мутанна на юге страны. Минивэн и пассажирский автобус загорелись после столкновения, большинству из находившихся внутри людей не удалось выбраться наружу. Спасатели смогли вызволить живыми трех человек.
По предварительной информации, причиной ДТП стало превышение скорости и невнимательность водителей. Начато расследование инцидента.
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