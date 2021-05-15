СМИ: По меньшей мере 14 человек погибли в ДТП в Ираке

Не менее 14 человек погибли в крупном ДТП в Ираке, сообщает телеканал As Sumariyah.

По данным СМИ, авария произошла на скоростной трассе в провинции Эль-Мутанна на юге страны. Минивэн и пассажирский автобус загорелись после столкновения, большинству из находившихся внутри людей не удалось выбраться наружу. Спасатели смогли вызволить живыми трех человек.

По предварительной информации, причиной ДТП стало превышение скорости и невнимательность водителей. Начато расследование инцидента.

