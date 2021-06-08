СМИ: Пилот польского истребителя по ошибке обстрелял самолёт напарника
Пилот польского истребителя МиГ-29 во время учений по ошибке обстрелял самолёт своего коллеги, сообщает портал Onet со ссылкой на министерство национальной обороны страны.
По данным портал, инцидент произошёл ещё 14 мая на полигоне в Надажицах Великопольского воеводства. В сообщении говорится, что лётчик обстрелял истребитель своего напарника из пушки калибра 30 мм, проделав пробоины в обшивке и нарушив конструкцию машины.
Пилот подбитого истребителя не пострадал и сумел посадить машину. Отмечается, что в результате обстрела у его самолёта были повреждены важные элементы конструкции, в связи с чем ремонту он не подлежит.
Обстоятельства происшествия рассматривает Государственная комиссия по расследованию авиапроисшествий.
Ранее в Париже из-за угрозы взрыва эвакуировали всех пассажиров лайнер Air France, который прибыл из Чада, сообщает RT. Взрывное устройство на борту обнаружено не было.
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