СМИ: Песня Манижи для Евровидения не нарушает закон
Нарушений закона в песне «Русская женщина», а также в сценическом образе исполнительницы Манижы, нет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее на песню, с которой певица будет представлять Россию на «Евровидении-2021», главе Следственного комитета Александру Бастрыкину пожаловалось АНО «Ветеранские вести».
Общественники усмотрели в номере Манижи «грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности» и обратились в СК с просьбой возбудить дело на певицу за экстремизм и пресечь распространение видео.
Манижа с песней «Русская женщина» стала победителем национального отбора, который прошёл в прямом эфире Первого канала, сообщает «Свободная пресса». Участницу, которая выступит от России на конкурсе «Евровидение-2021», выбрали по результатам зрительского голосования.
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