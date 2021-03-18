СМИ: Песня Манижи для Евровидения не нарушает закон

Нарушений закона в песне «Русская женщина», а также в сценическом образе исполнительницы Манижы, нет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее на песню, с которой певица будет представлять Россию на «Евровидении-2021», главе Следственного комитета Александру Бастрыкину пожаловалось АНО «Ветеранские вести».

Общественники усмотрели в номере Манижи «грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности» и обратились в СК с просьбой возбудить дело на певицу за экстремизм и пресечь распространение видео.

Манижа с песней «Русская женщина» стала победителем национального отбора, который прошёл в прямом эфире Первого канала, сообщает «Свободная пресса». Участницу, которая выступит от России на конкурсе «Евровидение-2021», выбрали по результатам зрительского голосования.

