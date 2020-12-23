СМИ: Пациент московской больницы напал с ножом на медсестер
23 декабря 202012:13
Пациент больницы в центре Москвы напал с ножом на двух медсестер. Одна из женщин госпитализирована с ранением в живот.
Инцидент произошел в больнице на улице Яузская. 62-летний мужчина накинулся на медсестер, после его ввели в состояние искусственной комы.
По факту заведено уголовное дело по статье об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.
О причинах произошедшего не сообщается.
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23 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru