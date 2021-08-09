СМИ: Папе Римскому прислали конверт с пулями
9 августа 202111:51
Сотрудники почты в сортировочном центре близ Милана обнаружили адресованный Папе Римскому конверт с пулями. Об этом в понедельник пишет газета Corriere della Sera.
По данным издания, в предназначавшемся Франциску конверте находились три пули и некое послание о финансовых операциях в Ватикане. Карабинеры изъяли письмо, начато расследование.
Как отмечает агентство ANSA, конверт был отправлен из Франции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+22 160 / сут.
Умерли
5,8 млн+5,6 млн / сут.
Выздоровели
166 тыс.+-5 589 857 / сут.
- Мужчина застрелил двухлетнего ребенка и ранил женщину под Тулой
- Внучка Лукашенко блестяще сдала экзамены в МГУ
- Юрий Грымов стал заслуженным артистом России
- Климатологи оценили потепление в Москве по сравнению с 1950 годом
- Белорусская бегунья Тимановская выставила на продажу серебро Европейских игр
- Зюганов просит ВС РФ восстановить Грудинина в списке КПРФ на выборах в Госдуму
- После взрыва на НЛМК приостановлена работа одного из цехов
- Лукашенко назвал условие признания Крыма российским
- Правительство подготовило проект концепции развития водородной энергетики в России
- Свердловский детский лагерь обвинили в ЛГБТ-пропаганде из-за «дней наоборот»
9 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru