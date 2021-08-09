СМИ: Папе Римскому прислали конверт с пулями

Сотрудники почты в сортировочном центре близ Милана обнаружили адресованный Папе Римскому конверт с пулями. Об этом в понедельник пишет газета Corriere della Sera.

По данным издания, в предназначавшемся Франциску конверте находились три пули и некое послание о финансовых операциях в Ватикане. Карабинеры изъяли письмо, начато расследование.

Как отмечает агентство ANSA, конверт был отправлен из Франции.

