СМИ: Ответственность за теракт в Ницце взяла неизвестная тунисская группировка

Неизвестная ранее группировка «Аль-Махди на юге Туниса» взяла на себя ответственность за теракт во французской Ницце.

Как сообщает Tunis Afrique Presse со ссылкой на главу пресс-службы тунисского суда первой инстанции Мухсена ад-Дали, соответствующее заявление было опубликовано в Facebook неким сторонником группировки.

Прокуратура Туниса поручила профильному отделу начать расследование. Следствие должно установить, существует ли организация «Аль-Махди на юге Туниса» и как она может быть связана с атакой в Ницце.

Кроме того, как передаёт агентство Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Туниса, прокурор местного суда инициировал судебно-медицинское расследование против подозреваемого в совершении теракта во Франции.

В четверг во французской Ницце мужчина с ножом напал на прихожан церкви Нотр-Дам, выкрикивая исламские лозунги. Жертвами атаки стали три человека: при этом одним из погибших стал священник, а ещё одна из убитых была обезглавлена. По информации французских властей, задержанный — выходец из Туниса 1999 года рождения.

