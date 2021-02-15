СМИ: осужденный за теракты в Москве в 1999 году найден мертвым в колонии

Осужденный без признаков жизни был обнаружен в колонии Приморья. Об этом РИА Новости сообщили в региональном главке ФСИН. По данным источника, речь идет об организаторе терактов в гостинице «Интурист» и торговом центре «Охотный ряд» в Москве в 1999 году.

Он отбывал наказание по статье о терроризме. Сейчас по факту смерти заключенного проводит проверку Следственный комитет.

По данным ряда СМИ, мужчина был убит другим осужденным.