СМИ: осужденный за теракты в Москве в 1999 году найден мертвым в колонии

Осужденный без признаков жизни был обнаружен в колонии Приморья. Об этом РИА Новости сообщили в региональном главке ФСИН. По данным источника, речь идет об организаторе терактов в гостинице «Интурист» и торговом центре «Охотный ряд» в Москве в 1999 году.

Он отбывал наказание по статье о терроризме. Сейчас по факту смерти заключенного проводит проверку Следственный комитет.

По данным ряда СМИ, мужчина был убит другим осужденным.

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Во время взрыва в «Интуристе» пострадали 11 человек, в том числе десятимесячный ребенок, а в «Охотном ряду» на Манежной площади – один человек погиб, еще 39 пострадали.

Халид Хугуев был осужден за организацию взрывов на 25 лет колонии, позднее по прешению Верховного суда срок наказания ему снизили до 22 лет.

По данным ФСБ, организовать теракты в Москве Халиду Хугуеву поручил Шамиль Басаев, передает РИА ФАН.


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ФОТО: pixabay.com
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