СМИ: Основателя паблика «Обмудсмен полиции» заподозрили в публикации коронавирусного фейка
Уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации возбуждено из-за публикации в соцсети «Вконтакте», автор которой утверждал, что в одном из военных учебных заведений к утренней зарядке привлекли курсантов и офицеров — притом, что в вузе якобы 70% болеют коронавирусом. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
В СК также подчеркнули, что в упомянутом институте случаи заболевания коронавирусом не выявлены.
Запись разместил в соцсети пользователь по имени Владимир Воронцов. Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что речь об основателе правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимире Воронцове, который и стал фигурантом этого уголовного дела. Сегодня Воронцов сообщил, что к нему пришли с обысками.
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