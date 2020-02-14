СМИ: Осетинский экс-прокурор сознался в убийстве гражданской жены
Бывший старший прокурор прокуратуры Северной Осетии Игорь Чельдиев написал явку с повинной после того, как на его дачном участке нашли тело женщины с проломленной головой, сообщил телеканал РЕН ТВ.
Погибшая – 45-летняя Ирина Боженко, пропавшая без вести 1,5 месяца назад. Как отмечает «Коммерсант», она приходилась экс-прокурору гражданской супругой.
По предварительной версии, между Чельдиевым и Боженко произошёл конфликт, в ходе которого он ударил женщину по голове. По информации РЕН ТВ, Чельдиев хотел вывезти тело, но не успел.
14 февраля суд рассмотрит ходатайство об аресте подозреваемого в убийстве.
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