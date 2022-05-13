СМИ: около 20 человек стали жертвами пожара в здании офиса в Нью-Дели

Пожар произошел в офисном здании в Нью-Дели (Индия), в результате чего погибли не менее 20 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные медиа.



Отмечается, что пятьдесят человек удалось эвакуировать из здания, еще около 10 пострадали. Как сообщается в СМИ, некоторые люди выпрыгивали из здания.

На месте происшествия работает пожарная служба. Огнем охвачены два этажа. Причины возгорания устанавливаются.



