СМИ: один из полицейских выжил после перестрелки в Грозном

Один из двух сотрудников ППС, на которых в центре Грозного напали боевики, находится в тяжёлом состоянии, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники в экстренных службах.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что в результате перестрелки, произошедшей 28 декабря, двое полицейских погибли, один из боевиков был ликвидирован ответным огнём, второй ранен.

На месте происшествия работают правоохранители, обстоятельства перестрелки устанавливаются.

