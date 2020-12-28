СМИ: один из полицейских выжил после перестрелки в Грозном
28 декабря 202016:07
Один из двух сотрудников ППС, на которых в центре Грозного напали боевики, находится в тяжёлом состоянии, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники в экстренных службах.
Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что в результате перестрелки, произошедшей 28 декабря, двое полицейских погибли, один из боевиков был ликвидирован ответным огнём, второй ранен.
На месте происшествия работают правоохранители, обстоятельства перестрелки устанавливаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru