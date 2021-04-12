СМИ: Один человек погиб в результате стрельбы в Париже

Один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы у частной больницы имени Анри Дюнана в Париже, сообщает телеканал BFM со ссылкой на источник в полиции.

Собеседник телеканала рассказал, что инцидент произошел в 16-м округе французской столицы. По его информации, раненый мужчина скончался в больнице, а состояние раненой женщины врачи оценивают, как тяжёлое. Стрелок скрылся.

Ранее в городе Брайан (штат Техас, США) в результате стрельбы один человек погиб, ещё четверо были ранены, сообщает RT. Подозреваемый арестован.