СМИ: Один человек погиб в результате стрельбы в Париже
Один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы у частной больницы имени Анри Дюнана в Париже, сообщает телеканал BFM со ссылкой на источник в полиции.
Собеседник телеканала рассказал, что инцидент произошел в 16-м округе французской столицы. По его информации, раненый мужчина скончался в больнице, а состояние раненой женщины врачи оценивают, как тяжёлое. Стрелок скрылся.
Ранее в городе Брайан (штат Техас, США) в результате стрельбы один человек погиб, ещё четверо были ранены, сообщает RT. Подозреваемый арестован.
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