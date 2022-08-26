СМИ: Один человек погиб в результате перестрелки в кафе Зеленограда
Перестрелка произошла в Зеленоградском административном округе Москвы, по предварительным данным, погиб один человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, конфликт со стрельбой произошел в одном из кафе. Между четырьмя мужчинами началась словесная перепалка, однако один из ее участников достал пистолет и открыл огонь. В результате инцидента один человек погиб, двое были ранены, отмечает телеканал «360». Пострадавших доставили в больницы.
Отмечается, что оба пациента находятся в тяжелом состоянии, у одного из них ранение в голову, лопатку и правое плечо; второй был ранен в живот и левое предплечье, медики погрузили пострадавшего в медикаментозный сон.
Накануне конфликт со стрельбой произошел на 2-й Магистральной улице на севере Москвы. Несколько мужчин устроили потасовку, предварительно, ее причиной стал бытовой конфликт. В результате пострадали семь человек, напоминает Газета.ру.
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