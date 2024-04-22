СМИ: Обвиняемый в убийстве из-за парковки Аббасов попросил у суда домашний арест

По данным канала, 21-летний мужчина отказался признавать вину в намеренном убийстве и потребовал переквалифицировать дело на убийство по неосторожности.

Также Аббасов попросил не наказывать его родственников, которые помогали ему скрываться. По его словам, они в итоге сами хотели сдать его правоохранителям.

«Я не желал убивать, так получилось. Я сожалею. Я виноват в этом один. Остальные не были в курсе», - сказал он, попросив суд отправить его под домашний арест, а не в СИЗО.

Инцидент произошёл 17 апреля у дома на улице Краснодарской. Житель Москвы указал владельцам припаркованной рядом с подъездом машины на то, что она мешает проходу. В ходе конфликта москвича ударили ножом в живот. Потерпевший скончался в больнице, сообщает RT.

