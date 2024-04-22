СМИ: Обвиняемый в убийстве из-за парковки Аббасов попросил у суда домашний арест
Обвиняемый в убийстве москвича-байкера Кирилла Ковалева Шахин Аббасов на суде заявил, что сделал это случайно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, 21-летний мужчина отказался признавать вину в намеренном убийстве и потребовал переквалифицировать дело на убийство по неосторожности.
Также Аббасов попросил не наказывать его родственников, которые помогали ему скрываться. По его словам, они в итоге сами хотели сдать его правоохранителям.
«Я не желал убивать, так получилось. Я сожалею. Я виноват в этом один. Остальные не были в курсе», - сказал он, попросив суд отправить его под домашний арест, а не в СИЗО.
Инцидент произошёл 17 апреля у дома на улице Краснодарской. Житель Москвы указал владельцам припаркованной рядом с подъездом машины на то, что она мешает проходу. В ходе конфликта москвича ударили ножом в живот. Потерпевший скончался в больнице, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru