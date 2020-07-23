СМИ: Обезврежен рецидивист, захвативший заложника в Полтаве
Угонщик автомобиля, захвативший в заложники начальника уголовного розыска Полтавской области, обезврежен. Об этом сообщил телеканал «Наш» со ссылкой на источники в МВД Украины.
Других подробностей пока нет. Официальных подтверждений пока нет.
Как сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко, захватчиком оказался 32-летний Роман Скрипник, ранее трижды судимый: за мелкую кражу, мошенничество , а также производство и хранение наркотиков. На этот раз мужчина угнал автомобиль, а при попытке задержания достал гранату и взял в заложники полицейского.
Скрипник потребовал машину, на которой вместе с заложником поехал в сторону Киева. «Стратегия действий полиции - переговоры, переговоры и еще раз переговоры. Ради сохранения жизни как преступника так и окружающих», - написал Геращенко.
Как передаёт RT, главным требованием Скрипника сейчас является избежание уголовной ответственности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru