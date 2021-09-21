СМИ: Несколько сотрудников УМВД по Амурской области задержаны за взятку

Сотрудников управления МВД по Амурской области задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Как отметил собеседник агентства, в областном УМВД работали следователи и оперативные группы.

«Задержаны несколько сотрудников — руководитель одного из подразделений и его подчиненные. Они подозреваются в получении взятки», — рассказал источник.

Следственное управление по региону и полиция пока не предоставили своих комментариев.

