СМИ: Несколько сотрудников УМВД по Амурской области задержаны за взятку
Сотрудников управления МВД по Амурской области задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Как отметил собеседник агентства, в областном УМВД работали следователи и оперативные группы.
«Задержаны несколько сотрудников — руководитель одного из подразделений и его подчиненные. Они подозреваются в получении взятки», — рассказал источник.
Следственное управление по региону и полиция пока не предоставили своих комментариев.
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