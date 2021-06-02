СМИ: Неизвестный сообщил о минировании детских садов Новороссийска

Информация о минировании детских садов Новороссийска не подтвердилась, сообщает портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу администрации города-героя.

О происшествии в социальных сетях рассказали местные жители, по данным которых сразу в нескольких учреждениях города прошла эвакуация.

По совам начальника управления образования Новороссийска Елены Середы, 2 июня на официальные сайты шести детских садов города действительно поступили сообщения об угрозе взрыва. Об инциденте были незамедлительно проинформированы все службы, которые провели проверку дошкольных учреждений. Выяснилось, что сообщения о минировании оказались ложными.

Ранее в апреле неизвестные отправили в школы Сургута и Сургутского района письма о минировании образовательных учреждений, сообщает Ura.ru. В итоге пришлось эвакуировать учащихся и сотрудников порядка 70 школ.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:Детский СадМинированиеНовороссийск
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