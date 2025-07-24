СМИ: Неизвестные устроили взрыв на улице в Люберцах

Взрыв произошел на улице Военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) в поселке Мирный в подмосковных Люберцах. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

«Сегодня около 1:45 ночи неизвестные на чёрной иномарке выкинули с пассажирского сиденья предмет, похожий на СВУ. Через несколько секунд прогремел оглушительный взрыв, который разбудил жителей ЖК», - отмечает издание.

На месте ЧП был виден дым. Точных данных о причинах взрыва нет, местные жители намерены обратиться в полицию.

Ранее в Москве произошла серия взрывов газовых баллонов в многоэтажном доме, пишет Ura.ru. По данным СМИ, пострадал один человек.

