СМИ: Неизвестные устроили взрыв на улице в Люберцах
Взрыв произошел на улице Военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) в поселке Мирный в подмосковных Люберцах. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
«Сегодня около 1:45 ночи неизвестные на чёрной иномарке выкинули с пассажирского сиденья предмет, похожий на СВУ. Через несколько секунд прогремел оглушительный взрыв, который разбудил жителей ЖК», - отмечает издание.
На месте ЧП был виден дым. Точных данных о причинах взрыва нет, местные жители намерены обратиться в полицию.
Ранее в Москве произошла серия взрывов газовых баллонов в многоэтажном доме, пишет Ura.ru. По данным СМИ, пострадал один человек.
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