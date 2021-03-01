СМИ назвали причину смерти бывшей участницы группы Little Big
Установлена причина смерти экс-участницы группы Little Big Анны Кастельянос, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации собеседника агентства, Кастельянос умерла из-за кардиомиопатии.
Отметим, что официального подтверждения от компетентных органов пока нет.
Тело Кастельянос было обнаружено в квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге. Лидер Little Big Илья Прусикин позже в Instagram подтвердил информацию о смерти артистки.
По данными СМИ, в последнее время 38-летняя женщина жаловалась на боли в спине и практически не вставала. Следственный комитет проводит проверку.
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