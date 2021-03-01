СМИ назвали причину смерти бывшей участницы группы Little Big

Установлена причина смерти экс-участницы группы Little Big Анны Кастельянос, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, Кастельянос умерла из-за кардиомиопатии.

Отметим, что официального подтверждения от компетентных органов пока нет.

Тело Кастельянос было обнаружено в квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге. Лидер Little Big Илья Прусикин позже в Instagram подтвердил информацию о смерти артистки.

По данными СМИ, в последнее время 38-летняя женщина жаловалась на боли в спине и практически не вставала. Следственный комитет проводит проверку.

