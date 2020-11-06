Названа предварительная причина смерти школьницы на уроке в Москве

Директор московской школы № 937 Наталия Дмитриева назвала предварительную причину смерти 11-летней ученицы на уроке физкультуры, сообщает РИА Новости.



По словам педагога, во время разминки ученица 5 класса потеряла сознание и упала. Бригада скорой помощи прибыла на место в течение 10 минут, а ещё через 5-8 минут приехали три специализированные бригады детской скорой помощи.

«Врачи провели реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти девочку не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца», - добавила Дмитриева.

Директор школы выразила искренние соболезнования родным и близким ученицы.

Ранее в Главном следственном управлении СК по Москве рассказали, что в школе работают следователи, проводится опрос сотрудников учебного заведения. Точную причину смерти установят после проведения дополнительных исследований.

