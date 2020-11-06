СМИ назвали предварительную причину гибели основателя университета Skillbox
Основатель онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов мог упасть в воду с морского пирса, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Собеседник агенства заявил, что, скорее всего, он упал в воду по неосторожности.
Ранее в пятницу следственные органы Краснодарского края подтвердили, что в Чёрном море на расстоянии около 250 метров от Нижнеимертинского порта было обнаружено предположительно, тело пропавшего без вести 31-летнего Игоря Коропова. Признаков насильственной смерти правоохранители не обнаружили, криминальная версия происшествия не рассматривается.
По предварительной версии, в ночь на 1 ноября 2020 года Коропов вышел из отеля, расположенного в Сочи на улице 65 Лет Победы и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. По информации ряда телеграм-каналов, в последний раз его видели у пирса, там же был найден его телефон.
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