СМИ назвали основную версию взрыва автобуса в Воронеже

Следователи назвали основной версией взрыва автобуса в Воронеже неисправность технического оборудования. Об этом сообщает RT.

Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, правоохранители допускают, что взорвавшийся автобус незаконно переоборудовали с бензинового на газовое топливо.

При этом владеющего транспортом перевозчика уже уличили в установке газового оборудования на принадлежащих ему машинах, однако официально компания отвергала эту информацию.

Взрыв в рейсовом автобусе в Воронеже произошел накануне вечером. По данным прокуратуры, во время инцидента в автобусе находилось 35 пассажиров, отмечает Ura.ru. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате, сообщает RT.

