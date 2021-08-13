СМИ назвали основную версию взрыва автобуса в Воронеже
Следователи назвали основной версией взрыва автобуса в Воронеже неисправность технического оборудования. Об этом сообщает RT.
Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, правоохранители допускают, что взорвавшийся автобус незаконно переоборудовали с бензинового на газовое топливо.
При этом владеющего транспортом перевозчика уже уличили в установке газового оборудования на принадлежащих ему машинах, однако официально компания отвергала эту информацию.
Взрыв в рейсовом автобусе в Воронеже произошел накануне вечером. По данным прокуратуры, во время инцидента в автобусе находилось 35 пассажиров, отмечает Ura.ru. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 932 / сут.
Умерли
168 тыс.+808 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+20 195 / сут.
- СМИ назвали основную версию взрыва автобуса в Воронеже
- Вулкан Шивелуч начал извергать лаву и пепел
- «Испанский стыд»: бывший депутат Рады раскритиковал Зеленского
- Глава Минприроды предложил наградить сотрудников заповедника после ЧП с Ми-8
- СМИ: Талибы захватили город Лашкаргах на юге Афганистана
- В США одобрили третью дозу вакцины от COVID-19 для людей с ослабленным иммунитетом
- В США оценили возможность России захватить Прибалтику
- Вертолёт Ми-8 могут поднять со дна озера с помощью понтонов
- СМИ: В Воронеже не нашли поражающих элементов на месте взрыва автобуса
- Московские спасатели займутся ликвидацией паводка в Хабаровске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru