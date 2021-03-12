СМИ: Навального увезли из СИЗО в ИК-2 в Покрове
Алексея Навального увезли в ИК-2 в Покрове для дальнейшего отбывания наказания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агенства добавил, что в СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области Навальный находился на карантине, во время которого у заключённых берут медицинские анализы, фиксируют все особенности тела.
Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, карантин является обязательным для всех вновь прибывших осуждённых и может продлиться до 15 суток.
Ранее адвокаты Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова заявили, что их подзащитного увезли из СИЗО, однако им неизвестно «куда и зачем», сообщает Ura.ru.
Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок. Политика приговорили к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.
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