СМИ: напавший на Макрона мужчина заявил, что его действия были спонтанными

Мужчина, давший пощёчину президенту Франции Эмманюэлю Макрону, заявил, что действовал спонтанно, сообщает телеканал BFM со ссылкой на собственный источник.

По информации собеседника телеканала, французского лидера ударил 28-летний руководитель клуба коллекционеров исторического оружия, который на допросе рассказал, что его действия были спонтанными и непреднамеренными. По данным источника, мужчину и его сообщника оставили под стражей ещё на сутки.

Ранее Макрон, во время своего визита в департамент Дром, получил пощёчину во время общения с местными жителями, сообщает «Свободная пресса». Охрана задержала нападавшего, а сам президент Франции призвал не заострять внимание на инциденте, так как достаточно более важных тем.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Президент Франции Эммануэль Макрон
ТЕГИ:ДракаФранцияЭммануэль Макрон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры