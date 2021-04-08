СМИ: Начальник УГИБДД по Новгородской области получил реальный срок за взятки

Начальник управления ГИБДД УМВД России по Новгородской области Владимир Лонский признан виновным в получении взятки и получил 7,5 лет колонии, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы областной прокуратуры.

По версии следствия, в феврале 2019 года за организацию сопровождения перевозки крупногабаритного груза Лонский получил взятку в размере 300 тысяч рублей и бутылки дорогого коньяка, а в мае 2019 года, за содействие знакомому в строительстве гаража - асфальтобетонную крошку общим объёмом 21 куб.м.

Ранее Хамовнический суд Москвы арестовал главного инспектора отдела ИФНС России № 10 Мурата Мурадова по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщает «Свободная пресса».