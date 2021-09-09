СМИ: На востоке Москвы задержали пьяного мужчину с автоматом
Росгвардия задержала на востоке Москвы пьяного мужчину, который разгуливал с автоматом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как отметил собеседник агентства, вневедомственная охрана Росгвардии задержала 49-летнего местного жителя, которого ранее заметили на улице Короленко с похожим на автомат предметом.
«По полученным приметам росгвардейцы обнаружили мужчину на Большой Остроумовской улице. При этом оружия при нем не было», — рассказал источник.
Задержанный объяснил, что автомат является игрушкой. Для дальнейшего разбирательства нарушителя передали сотрудникам органов внутренних дел.
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