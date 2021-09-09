СМИ: На востоке Москвы задержали пьяного мужчину с автоматом

Росгвардия задержала на востоке Москвы пьяного мужчину, который разгуливал с автоматом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, вневедомственная охрана Росгвардии задержала 49-летнего местного жителя, которого ранее заметили на улице Короленко с похожим на автомат предметом.

«По полученным приметам росгвардейцы обнаружили мужчину на Большой Остроумовской улице. При этом оружия при нем не было», — рассказал источник.

Задержанный объяснил, что автомат является игрушкой. Для дальнейшего разбирательства нарушителя передали сотрудникам органов внутренних дел.

