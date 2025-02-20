СМИ: На Шри-Ланке россиянка погибла, пытаясь сделать селфи
Туристка из России погибла на Шри-Ланке, пытаясь сделать фотографию во время движения туристического поезда. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, 53-летняя женщина села в поезд, направлявшийся в Коломбо Форт, на станции Бадулла. Когда состав приближался к городу Элла, где находится знаменитый девятиарочный мост, россиянка высунулась из вагона и попыталась сделать селфи. Однако женщина не заметила камень, на полной скорости ударилась о него, сорвалась и упала.
Туристка получила серьезные травмы головы, ее экстренно госпитализировали, позже женщина умерла в больнице.
Ранее в турецкой Анталье российская туристка упала со скалы, когда пыталась сделать фото, напоминает РЕН ТВ. Пострадавшую госпитализировали с травмой ноги.
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- СМИ: На Шри-Ланке россиянка погибла, пытаясь сделать селфи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru