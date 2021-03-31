СМИ: На производстве трансформаторов в Великом Новгороде произошёл взрыв

Один человек пострадал в результате взрыва газовоздушной смеси на производстве трансформаторов в Великом Новгороде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Собеседник агентства рассказал, что хлопок газовоздушной смеси произошёл в сушильной камере ООО «НПК Комплекс» (арендатор ООО «Промышленные дроссели»), один человек, получивший ожоги, был госпитализирован в Новгородскую клиническую больницу.

Ранее на руднике в Приморском крае в результате самопроизвольного взрыва произошло обрушение горной породы, сообщает RT. По данным администрации Дальнегорского городского округа погиб взрывник.