СМИ: На производстве трансформаторов в Великом Новгороде произошёл взрыв
Один человек пострадал в результате взрыва газовоздушной смеси на производстве трансформаторов в Великом Новгороде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
Собеседник агентства рассказал, что хлопок газовоздушной смеси произошёл в сушильной камере ООО «НПК Комплекс» (арендатор ООО «Промышленные дроссели»), один человек, получивший ожоги, был госпитализирован в Новгородскую клиническую больницу.
Ранее на руднике в Приморском крае в результате самопроизвольного взрыва произошло обрушение горной породы, сообщает RT. По данным администрации Дальнегорского городского округа погиб взрывник.
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