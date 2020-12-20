СМИ: На Канарах задержали россиянина за хищение 900 тысяч евро
На одном из островов Канарского архипелага – Тенерифе – испанская полиция по запросу российских властей задержала 56-летнего гражданина России по подозрению в мошенничестве.
Об этом сообщает издание 20 Minutos со ссылкой на Главное управление полиции Канарских островов.
Уточняется, что россиянин находился в международном розыске по подозрению в мошенничестве и хищении. На родине он, предположительно, руководил крупной компанией. В результате его деятельности ущерб предприятию составил 900 тысяч евро.
Известно, что задержанный жил в муниципалитете Адехе острова Тенерифе вместе с родственником, сообщает РБК.
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