СМИ: мужчина, захвативший детей в Колпино, сдался полиции
Мужчина, взявший в заложники своих шестерых детей, сдался полиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Собеседник агентства рассказал, что мужчина сам вышел из квартиры.
Инцидент произошёл 24 ноября в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Местная жительница, проживающая на улице Пролетарской, сообщила в полицию, что супруг выгнал её из квартиры, заперся и удерживает их шестерых детей.
В администрации Колпинского района рассказали, что семья переехала в Колпино из Архангельской области.
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