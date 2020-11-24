СМИ: мужчина, захвативший детей в Колпино, сдался полиции

Мужчина, взявший в заложники своих шестерых детей, сдался полиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал, что мужчина сам вышел из квартиры.

Инцидент произошёл 24 ноября в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Местная жительница, проживающая на улице Пролетарской, сообщила в полицию, что супруг выгнал её из квартиры, заперся и удерживает их шестерых детей.

В администрации Колпинского района рассказали, что семья переехала в Колпино из Архангельской области.

